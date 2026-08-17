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Corriere dello Sport rivela: "Paratici guarda in Premier per trovare il 'Mister X' che soddisfi Grosso"

Mister X farà Laurienté ala vera a sinistra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2026 12:45
Corriere dello Sport rivela: "Paratici guarda in Premier per trovare il 'Mister X' che soddisfi Grosso" -
Rassegna Stampa
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Mastantuono che fa Berardi finta ala a destra, Mister X che farà Laurienté ala vera a sinistra a sostegno del centravanti, per ritornare a ciò che Grosso faceva al Sassuolo. Ma tra tutti i nomi usciti, a parte il francese dei neroverdi, nessuno potrebbe essere lo stesso Mister X. Paratici guarda soprattutto in Premier League per trovare chi soddisfi le esigenze di Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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