Corriere dello Sport rivela: "Fiorentina e il doppio play, Vanoli ha preparato un video per aiutare Oulai"

Christ Inao torna oggi a Firenze, quindi da domani alla ripresa comincia l’operazione inserimento da parte di Vanoli

«La soluzione con il doppio play potrebbe essere la nostra strada futura», ha detto Vanoli. Cioè il doppio regista, che nel calcio moderno e nella Fiorentina attuale è stato finora Fagioli più Ndour, sebbene il centrocampista della Under 21 di Baldini tutto abbia meno che le caratteristiche di chi costruisce gioco, ma anche Fagioli più Atta perché da trequarti dove si è sistemato contro Venezia e Napoli il francese ex Udinese è sceso speso a fare il play contando su piedi raffinati come pochi altri, e insomma finora la formula è stata un po’ adattata pur con buoni risultati a livello di prestazioni individuali e collettiva, ma il futuro accennato ha due cognomi: Fagioli più Oulai.

CI PENSA PAOLO. Christ Inao superstar torna oggi a Firenze, quindi da domani alla ripresa comincia l’operazione inserimento da parte di Vanoli, adesso sì, adesso veramente senza più barriere né ostacoli, e il tecnico ha chiaro che cosa chiedere al calciatore, anche grazie a un video-analisi montato ad arte pezzo per pezzo dallo staff in cui il focus è solo e soltanto su Oulai nelle due fasi di gioco, e il calciatore saprà altrettanto con precisione ciò che è chiamato a fare per conquistarsi il posto accanto a Fagioli, o comunque dentro la squadra viola che Vanoli al limite potrebbe indirizzare verso il 4-3-3 se ritenesse questo il sistema di gioco più adatto all’ex Trabzonspor. Ma intanto, in campionato a Genova ripartirà (Vanoli) dal 4-2-3-1 e, anche se a Marassi non ci dovrebbe essere posto per Oulai dall’inizio, trasmetterà subito quello che vuole da lui per correggerne i movimenti in chiusura che spesso gli costano (a Oulai) errori piuttosto significativi e che la squadra rischia di pagare a caro prezzo, per esaltarne viceversa le capacità tecniche e dinamiche, per ottimizzare al meglio una vivacità atletica che può essere il suo valore aggiunto (sempre di Oulai).



FUTURO VIOLA. Gioiello da sgrezzare, e non solo per i venticinque milioni spesi dal club di Commisso per strapparlo a folta concorrenza epperò non altrettanto determinata nell’acquisto, il dentro-fuori dei primi due mesi ha avuto varie radici e altrettante cause, ma questo è il momento di azzerare tutto il passato negativo, prendere tutto il buono positivo e accelerare l’integrazione di Oulai in una Fiorentina che poi non ne possa fare a meno, e non solo a centrocampo, nel duplex con Fagioli che stuzzica fantasia e scenari. Fagioli, che conosce Vanoli e il calcio del tecnico varesino, il salto di qualità l’ha già fatto e con il ritorno in panchina di chi c’era l’anno scorso è diventato titolare inamovibile e punto di riferimento della squadra viola. Ora tocca al ventenne ivoriano, la cui priorità assoluta è quella di acquisire disciplina tattica al servizio dei compagni, insieme ai tempi giusti dell’inserimento quando c’è da attaccare e la posizione da tenere quando la Fiorentina è invece attaccata. Quindi, il video che lo staff ha consegnato a Vanoli e che Vanoli si è studiato a fondo per implementare le conoscenze già in suo possesso, da domani diventerà compagno di viaggio di Oulai. Poi, Nico più Christ Inao sarà davvero la strada del futuro della Fiorentina per raggiungere gli obiettivi e i successi sperati e immaginati.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport