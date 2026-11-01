Qui Viola Park Corriere dello Sport: "Ranieri, Atta e Pongracic ancora fuori. A centrocampo Oulai insidia Fagioli"

Infortunati ancora ai box e gerarchie in movimento: Vanoli deve rinunciare di nuovo al trio difensivo-mediano, mentre al centro del campo l'ivoriano spinge per soffiare il posto a Fagioli.

FIRENZE - Ieri la Fiorentina ha sostenuto una seduta mattutina, al Viola Park, durante la quale ha iniziato ufficialmente la preparazione della sfida contro il Sassuolo. I ragazzi di Paolo Vanoli hanno studiato minuziosamente gli avversari neroverdi e cercato le contromisure giuste per metterli in difficoltà. Niente da fare per Luca Ranieri, che sta continuando il programma di recupero personalizzato dall’infortunio al nervo del piede. Ancora fuori Arthur Atta, alle prese con il sovraccarico strutturale all’addome. Pure Marin Pongracic avrà bisogno di tempo per smaltire la lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra.

Il PROGRAMMA. Oggi la Fiorentina è attesa da un pranzo di squadra al centro sportivo, seguito dall’allenamento di rifinitura e la conferenza stampa di Paolo Vanoli, il quale risponderà alle domande dei giornalisti presentando la gara di domani. Dopodiché i viola partiranno per Reggio Emilia, dove puntano a conquistare finalmente i tre punti. Cosa che almeno in campionato non succede dalla trasferta dell’11 settembre a Venezia. C’è da interrompere una tendenza negativa quanto preoccupante, che vede Dragusin e compagni subire 2,33 gol a partita per un totale di 21. Avendone segnati solo 11.



LA FORMAZIONE. Non si deroga dal 4-3-3 con in porta De Gea. Nella retroguardia spazio all’inamovibile Jimenez, che si riprenderà la fascia destra al fianco di Dragusin, centrale di difesa con Viery. Sulla sinistra possibile nuova occasione per Joao Mario, vista la buona prova di giovedì. A centrocampo si scalda Ndour, mentre in cabina di regia resiste il ballottaggio tra Fagioli e Oulai. L’ivoriano proverà a mettere in difficoltà Vanoli. Mezzala sinistra, invece, Brescianini. In attacco riecco Mastantuono, che verosimilmente supporterà Pellegrino assieme a Njie.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport