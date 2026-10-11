Corriere dello Sport: "Ranieri 4.5, molte mancanze, Oulai 4.5, estraneo al gioco viola, 4.5 Beto, non la prende mai"

Le pagelle di Francesco Gensini. Nessuna sufficienza, stroncata in toto la prestazione viola. Ndour (5.5) e Valdepenas (5.5) sono i voti migliori

Vanoli (all.) 5



Sorprende il tecnico con le sue scelte iniziali di formazione, sorprende la Fiorentina in negativo con una prestazione inattesa. Analisi e reset necessari verso il Como.



De Gea 6



Respinge poco laterale il tiro di El Shaarawy e il Genoa ne approfitta, mentre quella sulla punizione dell’ex Roma è una parata da DavidOne.



Jimenez 5,5



Spinge di rado, costretto com’è a tenersi “basso” per provare a bloccare le avanzate del “Faraone”. Più propositivo nella ripresa, suo il cross che causa l’autorete.



Dodo (35’ st) sv



Un paio di discese.



Dragusin 5



Osmajic gli scappa da tutte le parti, perfino quando il montenegrino si traveste da assist-man per Messias.



Ranieri 4,5



Certo non il modo che sperava per festeggiare il rinnovo del contratto. Dove c’è un’azione pericolosa del Genoa, c’è una sua mancanza.



Viery (1’ st) 5,5



Aggiunge poco e viene anche ammonito.



Valdepeñas 5,5



Cambiate fascia e vale il discorso fatto per Jimenez. Specie nella prima mezz’ora Ellertsson è un’equazione irrisolvibile per l’ex Real.



Ndour 5,5



Tanto incisivo nella Under 21 quanto evanescente (e non fortunato) ieri a Marassi: un tiro alto che meritava miglior sorte, un palo subito dopo.



Fagioli 5,5



Solita coppia con Ndour, soliti compiti di regìa che non gli riescono per la guardia spietata che gli montano a turno Traoré e Frendrup, e perché non è giornata.



Mastantuono 5



Tornato e mandato in campo per non rinunciare alla sua grande qualità, ma complice un po’ di nervosismo del Masta stile Venezia ieri pochino, né da “esterno” e né da trequartista centrale.



Oulai 4,5



Il vice Atta nel 4-2-3-1 che Vanoli conferma senza Atta diventa a sorpresa l’ivoriano, che praticamente è un elemento estraneo al gioco viola. Ha pure un’occasione per segnare e la spreca.



Njie (1’ st) 5,5



Almeno crea i presupposti per due-tre azioni pericolose.



Gnonto 5



Trova il gol, ma il fuorigioco di Valdepeñas nella costruzione glielo nega. Rimangono giusto un paio di cross interessanti sul finire del primo tempo.



Gonçalves (35’ st) sv



Non fa in tempo ad accendersi.



Beto 4,5



T’aspetti Pellegrino per mille motivi e invece gioca l’ex Everton che non la prende mai, neppure con l’ennesimo tentativo in semi-rovesciata su un ottimo assisti di Njie.



Pellegrino (20’ st) 5,5



Il “tocco” per Ndour è la cosa migliore.