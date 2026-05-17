Corriere dello Sport: "Piccoli? Permanenza non scontata, Paratici riflette se ascoltare offerte o meno"

Piccoli era arrivato per fare la riserva di lusso

Alla metà di maggio Roberto Piccoli resta un enorme punto interrogativo, se vogliamo un paradosso, per la logica e le cifre del suo acquisto. Ricordiamo che la Fiorentina lo prelevò dal Cagliari lo scorso 25 agosto, quando era ormai conscia di non doversi privare del suo centravanti titolare, Moise Kean, che infatti cinque giorni più tardi avrebbe rinnovato il contratto adeguando l’ingaggio da 2,2 a 4,5 milioni più bonus e aumentando il valore della clausola rescissoria da 52 a 62 milioni. In pratica Piccoli, che con Kean, Dzeko e Nicolussi Caviglia condivide il procuratore, arrivava per fare la riserva. Di lusso, però, considerando i 25 milioni più 2 di bonus spesi dalla società viola per strapparlo al Cagliari.



Tanto è vero che Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnico-operativa rossoblù, dichiarò successivamente: «Nemmeno il presidente si aspettava che si arrivasse a quella cifra per la vendita». Le prestazioni del classe 2001 hanno in effetti confermato la sproporzione, al punto che la sua permanenza a Firenze non è più così scontata. La gara di oggi potrebbe rivelarsi decisiva per lui. Nelle prossime settimane la Fiorentina dovrà valutare la sua posizione, se ascoltare eventuali offerte o blindarlo per farne il centravanti del futuro. Chissà che una buona performance con la Juventus non cambi le sorti di Piccoli, forte comunque dei suoi 7 gol annuali (è il terzo miglior marcatore viola in tutte le competizioni). Lo scrive il Corriere dello Sport.