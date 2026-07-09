Corriere dello Sport: "Per Valdepeñas si potrebbe chiudere a titolo definitivo per 7-8 milioni"

Il calciatore andrà in ritiro e poi le merengues valuteranno a chi cedere il talento classe 2006. Terranno il 50% su una futura rivendita.

La Fiorentina ha messo nel mirino Victor Valdepeñas del Real Madrid. Il difensore classe 2006 è cresciuto nelle giovanili del blancos, che lo porteranno in ritiro per poi valutarne la cessione a fronte di offerte adeguate. La dirigenza viola ha manifestato il suo interesse superando anche la concorrenza del Bologna. Si potrebbe chiudere a titolo definitivo per 7-8 milioni di euro con una percentuale significativa sulla futura rivendita. È il modus operandi del Real, che aveva fatto la stessa cosa con Nico Paz al Como mantenendo il 50% sulla sua rivendita. Le merengues pretendono sempre certe formule di controllo sul percorso di crescita dei propri talenti.

LAVORI IN DIFESA. Valdepeñas, sotto contratto con gli spagnoli fino al 2029, conferma la forte attenzione della Fiorentina per il reparto arretrato, che sta subendo delle modifiche profonde. Tra l'altro l'arrivo di Dragusin è la garanzia della volontà generale di alzare il livello. Il giocatore rumeno - arrivato in prestito oneroso per 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 17,5, che può diventare obbligo al raggiungimento della ventiduesima presenza - ha rifiutato l’offerta del Fenerbahce per trasferirsi a Firenze. Ora la società viola prepara l’offensiva per Valdepeñas, che all’occorrenza può fare il terzino.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport