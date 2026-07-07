Corriere dello Sport: "Per Thorstvedt si attende la fine del Mondiale. Distanza minima fra le parti"

Il Sassuolo partiva da 20 milioni. L'intesa può essere raggiunta su una base fissa e bonus per arrivare a 15 milioni

THOR POI. Quanto al centrocampista adesso impegnato ad inseguire il sogno chiamato Mondiale, uno che accompagna l’allenatore nella nuova squadra c’è sempre e Thorstvedt rappresenta il fedelissimo di Grosso, motivo più che valido per portarlo a Firenze ed è quello che la Fiorentina sta provando a fare con un’offerta bonus compresi di quindici milioni: ma non basta ai neroverdi, che a quindici ci vogliono arrivare senza bonus e quelli semmai aggiungerli.

Insomma, la distanza non è insormontabile e l’ultimo, recente contatto tra le parti di qualche giorno fa, parlando anche di Sohm come parziale contropartita, l’ha ridotta: gli emiliani in origine erano partiti da quota venti.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport