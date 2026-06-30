Corriere dello Sport: "Per Piccoli probabile un prestito con opzione. Richardson spera di andare al Nizza"

La Fiorentina deve alleggerire una rosa composta da 47 elementi. Piccoli e Richardson ma anche Fazzini e Sohm.

FIRENZE - Non solo il mercato in entrata, la Fiorentina sa di dover alleggerire una rosa composta da 47 elementi. Chi di rientro e chi semplicemente in esubero, servirà un’accurata campagna cessioni. In questo senso è prevista una riflessione precisa anche su Roberto Piccoli, giocatore pagato la bellezza di 25 milioni più 2 di bonus, ma mai davvero decisivo sul campo. Proprio per la pesantezza della cifra spesa, sarà difficile immaginarsi un’uscita a titolo definitivo: più facile un prestito con opzione. Chiaro che le sorti del classe 2001 sono strettamente legate a quelle di Kean: la partenza di Moise comporterebbe un rallentamento del divorzio dall’ex Cagliari.



GLI ALTRI. La Fiorentina aspetta una risposta ufficiale da Lucas Beltran, per il quale il River Plate è pronto a spendere 500 mila euro di prestito oneroso più 7 milioni per l'obbligo di riscatto. Manca il sì del giocatore. Amir Richardson, invece, spera di andare al Nizza che lo aveva cercato a gennaio senza affondare il colpo, motivo per cui il marocchino è poi andato in prestito al Copenaghen. Occhio a Jacopo Fazzini, che non è sicuro di rientrare nei piani di Fabio Grosso: se arrivasse un’offerta congrua, la società viola sarebbe pronta a cederlo. Più facile un prestito visto il suo contratto in scadenza nel 2030. Su di lui ci sono Parma e Cagliari. Infine per Simon Sohm c'è stato un sondaggio del Sassuolo.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport