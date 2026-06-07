Corriere dello Sport: "Per le fasce la Fiorentina ha sondato Volpato e Joao Mario. Occhio al ritorno Favasuli"

Una delle priorità della Fiorentina sono le fasce. Volpato è un pupillo di Fabio Grosso, Joao Mario è in uscita dalla Juventus. La viola potrebbe anche ricomprare Favasuli.

Una volta stabiliti budget e obiettivi, la Fiorentina proverà a intavolare le prime trattative concrete. Il calciomercato aprirà i battenti il 29 giugno, si annunciano mesi di lavoro difficili considerando i risultati dell’ultima stagione. Non sarà scontato convincere i giocatori nel mirino a trasferirsi in una piazza in procinto di ricominciare da capo. I dirigenti viola hanno già steso una lista di nomi che potrebbero fare al caso di Firenze e di Fabio Grosso. È chiaro che ogni acquisto sarà condiviso col nuovo allenatore, che verrà messo nelle condizioni di proporre la sua idea di gioco. Paratici e Goretti si confronteranno con lui prima di affondare i primi colpi.



I NEROVERDI. Da tenere ben presente Cristian Volpato, pallino di Grosso che lo ha allenato al Sassuolo. Una delle priorità della Fiorentina sarà quella di rinforzare le fasce, motivo per cui la società viola ha chiesto informazioni sul classe 2003. Volpato ha altri due anni di contratto e servirebbero 15-20 milioni per aggiudicarselo. Il suo futuro è inoltre legato a quello di Domenico Berardi, che se partisse gli permetterebbe di giocare con più continuità. Piace anche Armand Laurienté, che però costerebbe di più: circa 20-25 milioni. Sempre da casa neroverde occhio a Ismael Koné, che ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro valida fino a fine luglio.

I TERZINI. Chissà che non si decida di puntare su un profilo come quello di Costantino Favasuli, ceduto gratuitamente dai viola al Catanzaro un anno fa. In quel caso la Fiorentina beneficerebbe di un sensibile sconto, visto che l’accordo prevede che le venga riconosciuto il 50% della rivendita del calciatore.

Altrimenti occhio a Joao Mario della Juventus. Già obiettivo di Daniele Pradè, il classe 2000 è consapevolmente ai margini del progetto bianconero, quindi potrebbe cambiare aria nel corso dell’estate. Da Firenze è stato fatto un primo sondaggio con la Juventus. Molto dipenderà dalla richiesta che verrà avanzata per il suo cartellino e dalla decisione finale del giocatore portoghese.

Lo riporta il Corriere dello Sport