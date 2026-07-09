Corriere dello Sport: "Oulaï piace e resta un obiettivo. Per Thorstvedt offerti Sohm più 3-4 milioni"

Non si placano le voci su Oulaï, nonostante la smentita della società. Il Sassuolo invece si starebbe convincendo a lasciare andare Thorstvedt.

OULAI. Nei giorni scorsi la Fiorentina ha sondato il terreno per il centrocampista classe 2006 Inao Oulai. Il Trabzonspor, proprietario del suo cartellino, ha alzato il tiro chiedendo 35-40 milioni. Una cifra giudicata fuori budget. Questo non toglie che la dirigenza viola stia continuando a dialogare con l’ivoriano. Paratici e Goretti sono a conoscenza delle difficoltà enormi di un’operazione simile, motivo per cui prendono tempo e restano alla finestra. Sta di fatto che l’asse con la Turchia è caldo: Oulai piace e resta un obiettivo.



THORSTVEDT IN POLE. Il Sassuolo si sta convincendo di non poter blindare Kristian Thorstvedt, per il quale la Fiorentina ha offerto il cartellino di Simon Sohm e un conguaglio economico di 3-4 milioni pur di abbassarne notevolmente il prezzo. Il classe 1999, in scadenza tra un anno, ha già chiesto la cessione e si è accordato con i viola per un contratto quinquennale a poco più di un milione a stagione. Il Sassuolo è in cerca del suo sostituto ma dovrà dare una risposta alla Fiorentina che vuole soddisfare Fabio Grosso, primo estimatore dell’ex Genk impegnato ai Mondiali con la sua Norvegia.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport