Corriere dello Sport: "Oggi previsto incontro della società con Kean. In caso di addio piace Pellegrino"

La Fiorentina palerà molto francamente con l'attaccante per evitare futuri malumori. Grosso vorrebbe tenerlo, in alternativa è percorribile la pista Pellegrino.

Ci siamo, oggi è previsto un primo incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Moise Kean per parlare di futuro. Era nell’aria, l’entourage dell’attaccante aveva già fatto sapere al club di volersi confrontare sulle sorti del proprio assistito. L’aspetto dirimente, almeno per quanto riguarda i procuratori, è conoscere la valutazione della dirigenza viola sulla centralità di Kean: in virtù di questo, verrà costruita la strategia. Ecco perché il vertice di oggi sarà così importante. L’idea è di dialogare con chiarezza ed estrema sincerità per evitare fraintendimenti o malumori.



IL GIOCATORE. Da parte sua Kean sta bene a Firenze e proseguirebbe volentieri la propria avventura in maglia viola, ma innanzitutto vorrà farsi un’idea sui piani della società. Il suo contratto, rinnovato lo scorso agosto, prevede una clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida dal primo al quindici luglio: prima di allora il procuratore Alessandro Lucci vorrà avere ben chiaro il quadro della situazione.

Il suo rapporto con il ds Fabio Paratici è ottimo, per questo spinge per definire la questione o almeno affrontarla. La Fiorentina è chiamata a scoprire le carte.



L’ALTERNATIVA. Fabio Grosso vorrebbe tenere Kean perché vede in lui un punto di riferimento fondamentale per il suo assetto offensivo, questo non toglie che la Fiorentina si stia guardando intorno. Nel caso in cui nascessero delle divergenze, di qualsiasi natura, la società dovrebbe farsi trovare pronta a sostituire l’ex Juventus con un profilo già sondato e approvato.

Piace Mateo Pellegrino, classe 2001 legato al Parma da un contratto valido per altri quattro anni. La valutazione dei ducali si aggira intorno ai 20 milioni. L’ingaggio è accessibile: 600 mila euro netti a stagione.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport