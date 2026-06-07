Corriere dello Sport: "Offerta rifiutata per Viery, costa 20 milioni. Più facile Obert, valutato 8/10 milioni"

La Fiorentina si muove per la difesa. Offerti 12 milioni per Viery, ma il Gremio respinge. Sondato Obert del Cagliari, operazione più fattibile.

Notizie importanti arrivando dal Corriere dello Sport. La Fiorentina si muove anche per quanto riguarda la difesa.

Scrive: "Da non sottovalutare le riflessioni che andranno fatte per il reparto arretrato, dove la Fiorentina ha in mente di inserire fin da subito un nuovo innesto. Possibilmente mancino e duttile. È il caso di Viery, classe 2005, che è legato al Gremio da un contratto valido per altri tre anni. Non un’operazione semplice: i dirigenti viola hanno già offerto 12 milioni di euro, rifiutati dai brasiliani che ne vorrebbero almeno 20".



"In alternativa resta Adam Obert, le cui caratteristiche incuriosiscono Paratici e Goretti. La richiesta del Cagliari si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro, quindi già molto più fattibile per il club dei Commisso"