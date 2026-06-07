Labaro Viola

Corriere dello Sport: "Offerta rifiutata per Viery, costa 20 milioni. Più facile Obert, valutato 8/10 milioni"

La Fiorentina si muove per la difesa. Offerti 12 milioni per Viery, ma il Gremio respinge. Sondato Obert del Cagliari, operazione più fattibile.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2026 10:28
Corriere dello Sport: "Offerta rifiutata per Viery, costa 20 milioni. Più facile Obert, valutato 8/10 milioni" -
Rassegna Stampa
Condividi

Notizie importanti arrivando dal Corriere dello Sport. La Fiorentina si muove anche per quanto riguarda la difesa.

Scrive: "Da non sottovalutare le riflessioni che andranno fatte per il reparto arretrato, dove la Fiorentina ha in mente di inserire fin da subito un nuovo innesto. Possibilmente mancino e duttile. È il caso di Viery, classe 2005, che è legato al Gremio da un contratto valido per altri tre anni. Non un’operazione semplice: i dirigenti viola hanno già offerto 12 milioni di euro, rifiutati dai brasiliani che ne vorrebbero almeno 20".


"In alternativa resta Adam Obert, le cui caratteristiche incuriosiscono Paratici e Goretti. La richiesta del Cagliari si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro, quindi già molto più fattibile per il club dei Commisso"

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok