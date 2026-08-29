Corriere dello Sport: "Nottingham Forest ha alzato l'offerta per Dodò. Sullo sfondo l’Olympiacos"
Dodò è in uscita praticamente da inizio mercato e ha giocato anche la gara di esordio in campionato. Nottingham Forest e Olympiacos le più interessate.
FIRENZE - La dirigenza viola ha ceduto Eman Kospo al Mantova. Nella giornata di ieri, il giocatore classe 2007 è passato ai lombardi a titolo definitivo, salutando così la Fiorentina e iniziando una nuova esperienza professionale con la formazione biancorossa. Nel frattempo il Nottingham Forest ha alzato l’offerta per Dodo, da 7 a 9 milioni più 2 di bonus avvicinandosi vertiginosamente alla richiesta di Fabio Paratici da 10 più bonus.
Anche l’Olympiacos si è interessato al brasiliano. Il Torino potrebbe formulare una proposta per Rolando Mandragora, ma l’operazione sarebbe slegata da quella per Alieu Njie (nessuno scambio, insomma). Infine Giovanni Fabbian è ufficialmente passato al Parma in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni.
Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport