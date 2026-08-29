Corriere dello Sport: "Nottingham Forest ha alzato l'offerta per Dodò. Sullo sfondo l’Olympiacos"

Dodò è in uscita praticamente da inizio mercato e ha giocato anche la gara di esordio in campionato. Nottingham Forest e Olympiacos le più interessate.

A cura di Redazione Labaroviola 29 agosto 2026 09:50

Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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