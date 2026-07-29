Corriere dello Sport: "Mastantuono potrebbe rimanere solo un sogno. Il Real non ha ancora preso una decisione"

Oltre ai buoni rapporti col Real Madrid di Paratici, la Fiorentina non ha altre carte da giocare. Verrebbe scavalcata da altri club per questioni economiche e di prestigio.

La Fiorentina culla il sogno Franco Mastantuono. Il sogno c’è, ma quasi certamente è destinato a rimanere tale per troppi motivi. Il primo dei quali appare il più determinante: la volontà del Real Madrid, che non ha ancora preso una decisione sul futuro del talento argentino classe 2007. Questo per via della spesa sostenuta due anni fa per acquistarlo dal River Plate, vale a dire 45 milioni di euro. Se il Real decidesse di cederlo, in prestito secco o al massimo con una formula che mantenga il controllo sul suo percorso di crescita, riceverebbe richieste da mezza Europa e il club viola si troverebbe in difficoltà per motivi economici e di prestigio. La Fiorentina potrebbe casomai fare leva sui buoni uffici di Paratici con il Real Madrid. Si vedrà, ma - sogno a parte - sembra tutto molto complicato.

LE OCCASIONI. Dopodiché in questo momento la Fiorentina sa di doversi necessariamente impegnare su altri fronti. Come, per esempio, su quello relativo a Alajbegovic, che costa caro, o su quello relativo a Koleosho, che continua a piacere ma per il quale il Burnley non si è ancora pronunciato. In questo caso la società viola può contare sulla preferenza del calciatore, che però ha un contratto fino al 2029 e non farà pressione sui Clarets per andarsene. Cancellieri della Lazio, invece, resta un’occasione a buon prezzo. Infine Bakayoko, che dovrà essere valutato dal Lipsia così come Lang dal Napoli.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport