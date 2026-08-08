Corriere dello Sport: "La viola che giocherà in Coppa Italia sarà col 4-3-2-1, con Fagioli e Oulai accanto"

Quando Paratici avrà consegnato anche un altro esterno sull'altra fascia e un paio di alternative, Grosso potrà tornare al progetto del 4-3-3.

E come non potrebbe essere diversamente, proprio Mastantuono (con Atta) diventa la chiave per cambiare fisionomia alla squadra viola più di quanto l’apparenza potrebbe far credere: c’è una Fiorentina senza l’esterno offensivo codificata 4-3-2-1 e c’è una Fiorentina che sarà quando Paratici avrà consegnato il titolare sulla fascia sinistra là davanti a Grosso (con un paio di alternative nel ruolo), così il tecnico romano potrà tornare al progetto originario del 4-3-3. Sui generis. Per ora, si va sulla scia delle ultime tre amichevoli e l’arrivo di Mastantuono sdogana il presente e anche il futuro prossimo.

TREQUARTI PER DUE. Il segnale è stato con il Watford a dare seguito all’accenno fatto con il Queens Park Rangers: di ali “pure” d’attacco non ce n’era nemmeno una e Grosso, invece di adattare qualcuno, ha deciso di togliere Atta dal centrocampo e di metterlo accanto a Gudmundsson per creare una coppia di trequartisti a sostegno del centravanti. A guadagnarci è stata la qualità da centrocampo in su, con Oulai o Fagioli in regia, mai insieme veramente ma insieme è uno dei progetti (dichiarati) dell’allenatore per un intercambio di posizioni che suddivida i compiti e tolga riferimenti agli avversari, con Ndour e Mandragora mezzali, con appunto Atta (da destra) e Gudmundsson (da sinistra) dentro al campo liberi di creare e d’inventare lasciando le fasce libere per gli inserimenti dei terzini. Siccome anche se arriva a breve, l’esterno offensivo arriva troppo vicino alla partita, la Fiorentina che giocherà venerdì 14 al Franchi contro la vincente di Benevento-Ravenna sarà comunque nel segno del 4-3-2-1, con due cose non secondarie da aggiungere: Oulai e Fagioli uno accanto all’altro e l’inserimento di Mastantuono (per Gudmundsson).

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport