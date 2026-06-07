Corriere dello Sport: "La priorità è abbassare il monte ingaggi. Domani Paratici e Ferrari negli USA"

La Fiorentina programma la prossima stagione. Attesa per il viaggio di Paratici e Ferrari da Commisso. Non c'è nessuno intoccabile, neanche i big.

Fiorentina doppia erre, rivoluzione e rivoltata, ma c’è un ma: il budget. Che Paratici presto saprà, andando domani negli Stati Uniti insieme a Ferrari per conoscere il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine, e prima ancora del budget si trova la parola (composta) fatidica: monte ingaggi.

Sessanta milioni lordi e passa nella scorsa stagione, settimo assoluto in Serie A, da ridurre e ridimensionare (altra doppia erre) per stare dentro i parametri economico-finanziari in primis e per dare poi sostanza agli investimenti. Ecco perché la Fiorentina rivoluzionata e rivoltata farà a meno anche di qualche pezzo grosso dell’attuale organico per l’incidenza netta sul succitato monte ingaggi.

Lo riporta il Corriere dello Sport.