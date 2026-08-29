Corriere dello Sport: "La Fiorentina offre 15-16 milioni bonus compresi per Njie. Potrebbe essere l'affondo decisivo"

L'esterno del Torino ha impressionato gli addetti ai lavori. La Fiorentina prova il colpo per regalare a Grosso un esterno di ruolo

E POI NJIE. E non è neanche tanto poi, perché l’esterno offensivo è diventato un obiettivo concreto e importante per il ruolo in campo che fa comodo a Grosso nel giro di appena due giorni. Ieri, dopo l’approccio iniziale per capire le intenzioni reciproche, ecco l’affondo che potrebbe essere decisivo: la Fiorentina sapendo del rifiuto del Torino ai dodici milioni del Salisburgo chiedendone venti per il calciatore, ne ha promessi quindici-sedici bonus compresi per assicurarsi Njie, classe 2005, a titolo definitivo.

E ora aspetta un altro sì: quello della società granata per portare l’ala svedese a Firenze e metterlo sulla fascia sinistra.

