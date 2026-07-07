Corriere dello Sport: "Il Burnley aveva accettato il rilancio del Paris. Decisiva la volontà di Koleosho"

Nella giornata di ieri sembrava che il Paris FC avesse proposto un offerta migliore al Burnley. Il calciatore però avrebbe imposto il suo desiderio di giocare alla Fiorentina.

KOLO VIOLA. Per questo, per strade e modi differenti, prosegue il costante inseguimento a Koleosko e Thorstvedt da parte della Fiorentina, anche se ci vorranno i tempi che ci vorranno per il norvegese adesso in altre faccende affaccendate.

Per l’italo-americano invece ci siamo e il merito è di una sua scelta in controtendenza rispetto a quanto era emerso: mentre la Fiorentina sembrava abbastanza avanti con il Burnley (club proprietario del cartellino) grazie a una proposta economica da oltre dieci milioni, gli inglesi si erano convinti ad accettare il rilancio del Paris Fc (squadra destinataria del prestito di Koleosho da gennaio a giugno) e allora decisiva è diventata la volontà del calciatore.

Che ha detto sì alla Fiorentina, mettendo il Burnley di fronte al fatto compiuto, anhe se servono ulteriori conferme. Paratici tiene la presa su Koleosho e intanto non molla quella su Lang, Bakayoko e Volpato: e uno dei tre sarà il colpo d'autore per gli esterni d’attacco.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport