Corriere dello Sport: "Gosens sondato dal Real Betis ma il tedesco si giocherà le sue carte in ritiro"

Robin Gosens è in uscita, però il calciatore non vorrebbe lasciare. Punta a convincere Grosso non appena comincerà il ritiro al Viola Park.

FIRENZE - Dopo i primi due botti in entrata, inizia la fase due del mercato della Fiorentina: Paratici vuole smaltire la rosa e permettere a Fabio Grosso di lavorare con un gruppo squadra quanto più definito, anche se l'impresa sembra ardua. Da Sottil a Bianco, da Barak a Nzola, sono tanti gli esuberi di rientro a Firenze e, per alcuni di loro, si annuncia un ritiro da separati in casa.

LE CESSIONI. Nella giornata di ieri, intanto, si sono definite le uscite di Amatucci, al Deportivo de la Coruña, di Kouadio, in prestito al Monza (ieri le visite mediche) e di Tommaso Martinelli, arrivato in serata ad Avellino (giocherà in B, in prestito pure lui). Oltre agli esuberi, però, ci sono anche i cosiddetti big sul mercato.

LE TRATTATIVE. Uno è Roberto Piccoli, che piace alla Lazio di Gattuso, poi ci sono Dodo e Gudmundsson, dalle cui cessioni Paratici spera di racimolare un tesoretto da reinvestire sul mercato. C'è anche da definire la situazione legata a Robin Gosens: il calciatore è a Firenze già da qualche giorno e si sta allenando per farsi trovare pronto e in forma, anche se la società gli ha già fatto capire che rientra tra i calciatori sacrificabili sul mercato. Nelle ultime settimane c'era stato un timido interesse del Real Betis ma la volontà del tedesco sembra quella di giocarsi le sue chance in ritiro, a partire da lunedì prossimo.



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