Corriere dello Sport: "Gonçalves verso l'esordio da titolare a Marassi. Valdepenas sfida Viery sull'out di sinistra"

La probabile formazione della Fiorentina per il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali a Marassi

La Fiorentina aprirà le danze di questo dopo sosta, scendendo in campo nel pomeriggio alle ore 15:00 contro il Genoa. Paolo Vanoli si è detto contento di aver avuto il tempo di lavorare con la squadra da vicino, potendone accrescere la condizione. In pratica si è trattato di un mini ritiro, durante il quale l'allenatore si è confrontato continuativamente coi giocatori, approfondendo la conoscenza di molti di loro. La pausa è servita anche per capire quale fosse il migliore schieramento tattico e quale il ruolo più adeguato per ogni singolo elemento della rosa.

Evidentemente l'unico calciatore non al meglio per questo escluso dalla gara di oggi è Arthur Atta. Sembrava che nelle scorse settimane avesse ritrovato una forma accettabile, allenandosi con il resto del gruppo, ma i problemi fisici non gli danno tregua. Nei prossimi giorni l'ex Udinese sarà valutato attentamente, nella speranza di riaverlo a disposizione il più presto possibile. Figura invece tra i convocati il giovane Brando Mazzeo, attaccante classe 2007 proveniente dal settore giovanile della Fiorentina. Vanoli è rimasto positivamente colpito da lui.

La squadra scenderà in campo disposta con il 4-2-3-1. Tra i pali senza dubbio De Gea, mentre sulla destra si prepara Jimenez. I centrali di difesa saranno con ogni probabilità Dragusin e Ranieri, quest'ultimo fresco di rinnovo e quindi più carico che mai per trasmettere il suo carisma a tutto il reperto arretrato. Sulla sinistra il ballottaggio tra Valdepenas e Viery. Un cinquanta e cinquanta quindi perfettamente alla pari. La decisione che verrà presa in extremis è legata all'impostazione tattica sull'avversario. Presumibilmente il tecnico viola scioglierà le riserve solo nella mattinata di oggi. In mediana spazio alla coppia formata da Fagioli e Ndour.

Vanoli continua a preferire l'equilibrio e l'affidabilità dell'ex Psg alla vivacità di Oulai, che magari farà il suo ingresso a partita in corso. Infine l'attacco. Sulla trequarti di destra si scalda Mastantuono, invece al centro è in vantaggio Gonçalves su Brescianini (l'ex Atalanta potrebbe fare passare la squadra dal 4-3-2-1 al 4-3-3). Sulla sinistra si scalda Njie. La prima alternativa è Gnonto. Infine Pellegrino pronto a sfruttare una nuova occasione come centravanti titolare a discapito di Beto. Secondo le ultime notizie, le quotazioni dell'ex Parma rimangono alte, come riportato dal Corriere dello Sport.