Corriere dello Sport: "Fiorentina, operazioni a centrocampo. Fagioli potrebbe partire, ipotesi Premier"

L'italiano non sembra convinto di rimanere in viola. Torreira e Thorstvedt i 2 grandi obiettivi in entrata di Paratici.

Mercato faraonico quello della Fiorentina, con acquisti di spessore, e con le sorprese che potrebbero non essere finite qua.

Con tutti questi arrivi però, c'è da sfoltire la rosa, soprattutto in mezzo al campo, e proprio su questo aspetto, fa chiarezza il Corriere dello Sport.

Partiamo dalle possibili entrate: Kristian Thorstvedt e Lucas Torreira: per il primo si sta muovendo Paratici in prima persona, che vorrebbe formulare un'offerta concreta in queste ore, mentre per il secondo si tratterebbe più di un'occasione; l'uruguaiano sarebbe un calciatore diverso nelle rotazioni di Grosso, che avrebbe dunque uno di gamba, forza e fisicità in un centrocampo che scarseggia sotto questo punto di vista.

In uscita ci sono sempre i soliti Fabbian e Brescianini, ma a sorpresa potrebbe lasciare Firenze anche Fagioli: l'italiano non è del tutto convinto di rimanere nel capoluogo toscano, e le voci dalla Premier League potrebbero farsi concrete in questi ultimi giorni di mercato.