Corriere dello Sport: "Fiorentina guarda ancora in casa Sassuolo. Come terzini piacciono Udogie e Joao Mario"

Volpato, Laurientè e Thorstvedt costantemente monitorati dalla Fiorentina. Tanti i nomi per le corsie laterali: Udogie, Joao Mario, ma anche Roy Revivo.

GLI ESTERNI. Non solo la punta: i dirigenti viola dovranno garantire a Grosso dei nuovi esterni per ovviare alle partenze di Harrison e Solomon, anche se quest’ultima dipenderà dalla disponibilità o meno del Tottenham ad abbassare la cifra del riscatto concordata sui 10 milioni.

Nel mirino c'è Cristian Volpato, su cui la Fiorentina ha chiesto informazioni al Sassuolo che lo valuta 15-20 milioni. Altro obiettivo, sempre dai neroverdi, è Armand Laurienté, che però costa circa 25 milioni. Per il centrocampo, da tenere d’occhio Kristian Thorstvedt che ha già aperto all'ipotesi.



I TERZINI. Nell’ottica di sostituire i vari Dodo, Fortini e Gosens, che la Fiorentina conta di cedere nelle prossime settimane, restano d’attualità Joao Mario della Juventus, Destiny Udogie del Tottenham (pur con le dovute cautele) e Roy Revivo del Maccabi Tel Aviv. Senza contare che la società viola potrebbe prendere in considerazione l’acquisto di un centrale versatile, e quindi utile a ogni evenienza.

In tal senso da non scartare Viery del Gremio e Adam Obert del Cagliari, anche se quest’ultimo in alternativa al brasiliano che piace di più ma costa 20 milioni di euro.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport