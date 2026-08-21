Corriere dello Sport: "Fagioli non è convintissimo di restare, potrebbero arrivare offerte dalla Premier"

Mentre la Fiorentina prova a chiudere per Poku, da valutare la posizione di Fagioli, il quale ha più concorrenza degli anni passati.

CAPITOLO ESTERNO. Continua il pressing per Ernest Poku. Il classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen è finito in cima alla lista della dirigenza viola per completare il reparto offensivo. C’è già un accordo di massima col giocatore per un contratto valido fino al 2031, manca quello con la società tedesca che spinge per un affare a titolo definitivo a 20-25 milioni di euro. La Fiorentina sta decidendo come muoversi. Da non escludere un potenziale prestito con diritto di riscatto a una cifra più alta. Sta di fatto che i club sono in contatto per provare a chiudere l’operazione. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il raggiungimento dell’intesa definitiva. Sullo sfondo rimane Matias Soulé, che però non sembra propenso a trasferirsi in maglia viola.

PALLA AL CENTRO. Quanto alla mediana, resta da valutare la posizione di Nicolò Fagioli, il quale non è proprio convinto di rimanere alla Fiorentina. Potrebbe esserci qualche occasione dalla Premier League. Paratici vorrebbe poi formulare un’offerta ufficiale al Sassuolo per Kristian Thorstvedt, che resta un obiettivo vero. Da monitorare le situazioni di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian: i viola devono sfoltire il reparto e decidere se trattare concretamente il ritorno di Lucas Torreira. L’uruguaiano ha chiesto la cessione al Galatasaray e si è proposto alla Fiorentina. Da considerare un possibile prestito con diritto di riscatto. Un giocatore con le caratteristiche del classe 1996 farebbe al caso di Grosso, che cerca muscoli per il suo centrocampo.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport