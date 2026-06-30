Corriere dello Sport: "Come terzini piace Belghali. In alternativa più Joao Mario di Norton-Cuffy"

Il terzino algerino sta facendo bene al Mondiale americano. Joao Mario è il più indiziato nel caso non si arrivi a Belghali.

ESTERNI ALTI E BASSI. Sono giorni così questi a cavallo tra giugno e luglio, segnati dall’apertura ufficiale del mercato estivo, in cui le trattative in entrata e in uscita si rincorrono fino all’incrocio: per l’esterno destro di difesa ci sarà se e quando proprio Dodo avrà l’acquirente giusto che metta sul tavolo la cifra giusta e allora l’interesse spinto per Belghali potrebbe tramutarsi in qualcosa di concreto. In alternativa all’algerino (in gol contro l’Austria nel 3-3 che ha qualificato i nordafricani ai 16esimi), più Joao Mario di Norton-Cuffy.

A proposito di esterni, è davanti che Paratici li cerca come il rabdomante fa con l’acqua, perché ce ne vogliono quattro se Solomon non torna (serve che il Tottenham dimezzi i dieci milioni a suo tempo pattuiti per il riscatto, cosa possibile e probabilmente l’israeliano torna), altrimenti tre: logico che la lista dei candidati sia lunga e il primo della rimane Koleosho per caratteristiche, adattabilità/utilità al modulo di Grosso e passaporto. Poi, la suggestione più che l’obiettivo Bakayoko per tante ragioni (costo in testa), ma a volte anche le suggestioni diventano obiettivi. E magari realtà.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport