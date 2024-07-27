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Corriere dello Sport: “Casadei? Problema formula per la Fiorentina. Il Chelsea resta sulla ‘Linea Lukaku’”

Il Chelsea non accetta la formula della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2024 09:31
Corriere dello Sport: “Casadei? Problema formula per la Fiorentina. Il Chelsea resta sulla ‘Linea Lukaku’” -
Rassegna Stampa
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Il nome di Cesare Casadei, classe 2003 in forza al Chelsea, resta una pista difficilmente praticabile per la Fiorentina. Il motivo? Le richieste del Chelsea, che rifiutano la formula proposta dai viola.

Pradè e Goretti, infatti, possono agire soltanto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, a fronte della netta risposta dei Blues che vorrebbero cedere il ragazzo a titolo definitivo. Una "linea Lukaku", la stessa fatta sapere al Napoli per il centravanti belga, che si  muove solo dietro monetizzazione. Gli inglesi, quindi, aspetteranno nuovi eventuali acquirenti o un rilancio della Fiorentina, che ad ora sembra lontano dalle condizioni. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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