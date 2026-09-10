Corriere dello Sport: "A Venezia coppia centrale Pongracic-Ranieri. In dubbio Atta, è pronto Brescianini"

Vanoli si interroga sui possibili undici di Venezia e potrebbe affidarsi alla vecchia guardia non solo in difesa. Atta non è al 100%, possibile che cominci Brescianini.

VECCHIA GUARDIA. Premesso e ribadito che l’equazione tanti gol al passivo uguale tante colpe dei difensori non si risolve mai così, il mettere mano in profondità e metterlo lì dove le cose non funzionano è un passaggio obbligato, quasi inevitabile: con 9 gol subitì dalla Fiorentina per la peggiore difesa delle venti di campionato, Vanoli non poteva che iniziare da qui. E così le prove ripetute di questi giorni al Viola Park, negli schemi e nelle partitelle, hanno visto Dodo nel ruolo naturale a destra, preferito a Jimenez e allo stesso Joao Mario quando il portoghese non veniva alternato all’ex Real Madrid sulla fascia sinistra, mentre Pongracic e Ranieri si sono ritrovati uno accanto all’altro come tante volte hanno fatto lo scorso anno nella rincorsa alla salvezza, e oggi il tecnico varesino chiederà le risposte definitive alla rifinitura prima della partenza per Venezia.

Ma potrebbe non essere finita qui: con Fagioli regista e Ndour una delle due mezzali, Brescianini è pronto a prendersi il posto di Atta che non è ancora fisicamente al 100 per cento: in questo caso, e nella conferma dell'ipotesi di difesa con Dodo, Pongracic e Ranieri, con De Gea tra i pali sarebbero ben sette gli eredi dal Vanoli-1 al Vanoli-2. Tutti quelli possibili in questo momento. Perché nuovo-vecchio allenatore vuol dire vecchia guardia.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport

