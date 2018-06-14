Corrado: "Toscana Aeroporti deve essere sponsor del Pisa, non della Fiorentina"

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Le voci di un possibile accordo di sponsorizzazione tra Fiorentina e Toscana Aeroporti - circolate nei giorni scorsi - sono state prontamente smentite, ma sembra che non tutti le abbiano digerite... Giuseppe Corrado, attuale presidente del Pisa, ha infatti espresso tutto il suo disappunto per quelli che - ad oggi - restano dei semplici sussurri. Queste le sue parole:

"Ho parlato di questo aspetto anche con i candidati sindaco ed hanno garantito che cercheranno di dare una mano. L’aeroporto più importante è Pisa e non Firenze, se tolgono la sponsorizzazione con noi per sponsorizzare la Fiorentina io mi attiverò per far sì che non succeda".

Prosegue con un pensiero personale: "Per adesso non ci sono novità ma è chiaro che in una città come Pisa, se c’è un investimento sportivo, la squadra di calcio dovrebbe essere il baricentro. Io non penso che Toscana Aeroporti ci chiuda la porta in faccia. Poi, se per motivi politici, dovesse spostarsi verso Firenze…".