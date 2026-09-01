CorFio: “Gudmundsson, l’avventura viola ai titoli di coda: i fischi segnano l’addio alla Fiorentina ”

Un’esperienza al di sotto delle aspettative, tra infortuni, rendimento altalenante e difficoltà tattiche

I fischi ricevuti al momento della sostituzione contro il Frosinone potrebbero aver segnato l’ultima apparizione di Albert Gudmundsson con la maglia della Fiorentina. Il rapporto tra l’attaccante islandese e il club viola sembra ormai essere arrivato al capolinea, a due anni dal suo trasferimento dal Genoa, costato complessivamente circa 25 milioni di euro.

A Firenze Gudmundsson non è riuscito a replicare quanto mostrato in rossoblù, anche a causa di una collocazione tattica mai realmente definita. Utilizzato come esterno, trequartista, seconda punta e mezzala offensiva, l’islandese non ha trovato una posizione in grado di esaltarne le caratteristiche.

A condizionare il suo rendimento ci hanno pensato anche gli infortuni e una certa discontinuità. Dopo i 14 gol e 4 assist dell’ultima stagione al Genoa, in 81 presenze con la Fiorentina ha realizzato 19 reti, otto delle quali dagli undici metri, e fornito 9 assist. Numeri che non hanno comunque rispecchiato le aspettative nate anche dalla scelta della maglia numero 10.

La sua esperienza in viola, iniziata con una doppietta contro la Lazio, potrebbe dunque concludersi con il rimpianto per un percorso rimasto al di sotto delle attese. Dopo due stagioni complicate anche per le vicende extracalcistiche legate al processo in Islanda, conclusosi con la sua definitiva assoluzione, Gudmundsson sembra sempre più vicino a lasciare Firenze. Lo riporta il Corriere Fiorentino.