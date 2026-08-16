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Coppa Italia, domani Pisa-Empoli: chi sarà l’avversaria della Fiorentina?

Domani Pisa ed Empoli si sfideranno per conquistare un posto ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove ad attenderle ci sarà la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2026 14:42
Coppa Italia, domani Pisa-Empoli: chi sarà l’avversaria della Fiorentina? -
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L’avventura della Fiorentina in Coppa Italia è iniziata nel migliore dei modi. Venerdì, al Franchi, la squadra viola ha offerto una prova convincente, imponendosi per 4-1 sul Benevento e conquistando così l’accesso ai sedicesimi di finale.

Domani la Fiorentina scoprirà chi sarà la sua prossima avversaria. Alle ore 18, infatti, Pisa ed Empoli si sfideranno all’Arena Garibaldi, con la squadra viola che seguirà da spettatrice interessata il match, decisivo per stabilire chi affronterà la Fiorentina nei sedicesimi di finale.

Indipendentemente da chi avrà la meglio tra Pisa ed Empoli, i sedicesimi di finale si disputeranno allo stadio Franchi di Firenze. La sfida è prevista in una data ancora da stabilire, compresa tra il 2 e il 15 settembre.

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