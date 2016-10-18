I convocati per la partita di Europa League contro lo Slovan Liberec. Rientra Ilicic. In porta...
Questa sera Violachannel.tv ha riportato i convocati per la partita di Europa League Slovan Liberec – Fiorentina:Astori Davide, Badelj Milan, Bernardeschi Federico, Cristoforo Sebastian, De Maio Sebas...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2016 19:02
Questa sera Violachannel.tv ha riportato i convocati per la partita di Europa League Slovan Liberec – Fiorentina:
Astori Davide, Badelj Milan, Bernardeschi Federico, Cristoforo Sebastian, De Maio Sebastien, Diks Kevin, Dragowki Bartolomiej, Ilicic Josip, Kalinic Nikola, Khouma Babacar, Lezzerini Luca, Milic Hrvoje, Olivera Maximiliano, Rodriguez Gonzalo, Salcedo Carlos, Sanchez Carlos, Tatarusanu Ciprian, Tello Cristian, Toledo Hernan, Tomovic Nenad, Valero Borja, Vecino Matias, Zarate Mauro.