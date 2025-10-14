Convocati Italia: Nicolussi Caviglia ancora in tribuna. Piccoli è convocato, prenderà la maglia di Kean

Sono usciti i convocati per la partita di stasera tra Italia ed Israele che verrà giocata ad Udine valevole per le qualificazione al mondiale. Gattuso questa volta complice la squalifica di Bastoni e...

Sono usciti i convocati per la partita di stasera tra Italia ed Israele che verrà giocata ad Udine valevole per le qualificazione al mondiale. Gattuso questa volta complice la squalifica di Bastoni e l'assenza di Kean ha dovuto mandare in tribuna solo 2 calciatori. Uno è Marco Carnesecchi e l'altro è il calciatore della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia che era rimasto in tribuna anche a Tallin contro l'Estonia.

Rientra nei convocati Piccoli che era stato escluso nella gara contro l'Estonia. Per Piccoli c'è la maglia numero 11 lasciata dal compagno di nazionale e di club Moise Kean. Vedremo se Piccoli riuscirà questa sera a fare il suo esordio con la nazionale italiana