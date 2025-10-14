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Convocati Italia: Nicolussi Caviglia ancora in tribuna. Piccoli è convocato, prenderà la maglia di Kean

Sono usciti i convocati per la partita di stasera tra Italia ed Israele che verrà giocata ad Udine valevole per le qualificazione al mondiale. Gattuso questa volta complice la squalifica di Bastoni e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2025 11:33
Convocati Italia: Nicolussi Caviglia ancora in tribuna. Piccoli è convocato, prenderà la maglia di Kean -
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Sono usciti i convocati per la partita di stasera tra Italia ed Israele che verrà giocata ad Udine valevole per le qualificazione al mondiale. Gattuso questa volta complice la squalifica di Bastoni e l'assenza di Kean ha dovuto mandare in tribuna solo 2 calciatori. Uno è Marco Carnesecchi e l'altro è il calciatore della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia che era rimasto in tribuna anche a Tallin contro l'Estonia.

Rientra nei convocati Piccoli che era stato escluso nella gara contro l'Estonia. Per Piccoli c'è la maglia numero 11 lasciata dal compagno di nazionale e di club Moise Kean. Vedremo se Piccoli riuscirà questa sera a fare il suo esordio con la nazionale italiana

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