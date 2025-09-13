Convocati Fiorentina: Gudmundsson non recupera ed è out, salterà la sfida con il Napoli

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Napoli valevole per 3º giornata del campionato di Serie A. C’era grande curiosità intor...

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Napoli valevole per 3º giornata del campionato di Serie A. C’era grande curiosità intorno al nome di Gudmundsson che aveva accusato un infortunio con l’Islanda. Il numero 10 viola è stato in dubbio fino a stamattina, quando dopo l’ultimo provino Pioli ha deciso di non convocarlo. Salterà dunque Fiorentina-Napoli. C’è la prima convocazione per Tariq Lamptey, presente tutto il resto della rosa.

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) KEAN Moise Bioty

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LAMPTEY Tariq Kwame Nii Lante

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRACIÓ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) SOHM Simon Salomon Junior

25) VITI Mattia