Convocati Fiorentina: Gudmundsson non recupera ed è out, salterà la sfida con il Napoli
L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Napoli valevole per 3º giornata del campionato di Serie A. C’era grande curiosità intor...
L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Napoli valevole per 3º giornata del campionato di Serie A. C’era grande curiosità intorno al nome di Gudmundsson che aveva accusato un infortunio con l’Islanda. Il numero 10 viola è stato in dubbio fino a stamattina, quando dopo l’ultimo provino Pioli ha deciso di non convocarlo. Salterà dunque Fiorentina-Napoli. C’è la prima convocazione per Tariq Lamptey, presente tutto il resto della rosa.
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) KEAN Moise Bioty
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LAMPTEY Tariq Kwame Nii Lante
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRACIÓ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) SOHM Simon Salomon Junior
25) VITI Mattia