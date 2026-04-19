Convocati Fiorentina: assenza confermata per Kean e Parisi. Brescianini recupera, conferma per Puzzoli.
Un solo recupero per Paolo Vanoli nel match che potrebbe sancire la salvezza matematica della Fiorentina che farà visita al Lecce.
La Fiorentina è partita in questi minuti alla volta di Lecce e ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro la formazione guidata da Di Francesco. Tornano a disposizione Brescianini e Fagioli, quest’ultimo reduce da problemi di stomaco accusati nella gara contro il Crystal. Rientra anche Gudmundsson, che ha scontato la squalifica contro la Lazio.
Restano invece indisponibili Kean, Parisi e Fortini, oltre al lungodegente Lamptey. Presente ancora una volta tra i convocati il giovane Puzzoli.
BALBO VIEIRA Luis Francisco
BRASCHI Riccardo
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (P)
COMUZZO Pietro
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (P)
FABBIAN Giovanni
FAGIOLI Nicolò
FAZZINI Jacopo
GOSENS Robin Everardus
GUDMUNDSSON Albert
HARRISON Jack Davi
KOŠPO Eman
KOUADIO Eddy Nda Konan
LEZZERINI Luca (P)
MANDRAGORA Rolando
NDOUR Cher
PICCOLI Roberto
PONGRAČIĆ Marin
PUZZOLI Giorgio
RANIERI Luca
RUGANI Daniele
SOLOMON Manor