Convocati Fiorentina: assenza confermata per Kean e Parisi. Brescianini recupera, conferma per Puzzoli.

Un solo recupero per Paolo Vanoli nel match che potrebbe sancire la salvezza matematica della Fiorentina che farà visita al Lecce.

La Fiorentina è partita in questi minuti alla volta di Lecce e ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro la formazione guidata da Di Francesco. Tornano a disposizione Brescianini e Fagioli, quest’ultimo reduce da problemi di stomaco accusati nella gara contro il Crystal. Rientra anche Gudmundsson, che ha scontato la squalifica contro la Lazio.

Restano invece indisponibili Kean, Parisi e Fortini, oltre al lungodegente Lamptey. Presente ancora una volta tra i convocati il giovane Puzzoli.

BALBO VIEIRA Luis Francisco

BRASCHI Riccardo

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (P)

COMUZZO Pietro

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

DE GEA QUINTANA David (P)

FABBIAN Giovanni

FAGIOLI Nicolò

FAZZINI Jacopo

GOSENS Robin Everardus

GUDMUNDSSON Albert

HARRISON Jack Davi

KOŠPO Eman

KOUADIO Eddy Nda Konan

LEZZERINI Luca (P)

MANDRAGORA Rolando

NDOUR Cher

PICCOLI Roberto

PONGRAČIĆ Marin

PUZZOLI Giorgio

RANIERI Luca

RUGANI Daniele

SOLOMON Manor