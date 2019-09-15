Conte: "Sarri alla Juventus deve stare tranquillo e sereno perché ora sta dalla parte forte"

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, risponde in sala stampa alle lamentele di Maurizio Sarri sull'orario del match Fiorentina-Juventus e il troppo caldo a Firenze: "Non voglio dire niente al rigua...

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, risponde in sala stampa alle lamentele di Maurizio Sarri sull'orario del match Fiorentina-Juventus e il troppo caldo a Firenze: "Non voglio dire niente al riguardo perché altrimenti dovremmo tirare in mezzo i bilanci e gli stati patrimoniali. Dico che qualcuno deve stare tranquillo e sereno perché ora sta dalla parte forte".

Fonte: Gazzatta.it