Conte: "Abbiamo sfidato una squadra che ha fatto tre finali negli ultimi anni, mai banale vincere quì"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria al Franchi, riferendosi inizialmente ai suoi due centrali dichiara:"Sicuramente hanno fatto una buona prestazione...

L'allenatore del Napoli Antonio Conte parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria al Franchi, riferendosi inizialmente ai suoi due centrali dichiara:

"Sicuramente hanno fatto una buona prestazione. Ma come tutti quanti. Siamo stati molto attenti, concentrati. Abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina, andavamo molto alti a prenderli e loro hanno patito quest'aggressione alta. La Fiorentina per tre anni consecutivi due volte . Stiamo palando di una squadra che da anni è strutturata per fare tutte le competizioni, spesso e volentieri arriva alla fine. Secondo me non sono giocatori bravini, sono proprio giocatori bravi. Chi arriva in finale nelle competizioni europee ha dei giocatori bravi, non bravini. In questi anni la Fiorentina si è assestata a quel livello. Venire qui e vincere la partita così deve darci gioia e forza. Al tempo stesso bisogna vedere anche dove migliorare. Loro sanno che io cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto per cercare di migliorare. Potevamo fare meglio nel finale".

Articolo riportato da TuttoMercatoWeb.com.