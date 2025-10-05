Confronto tra Pioli e i dirigenti della Fiorentina al Franchi dopo la sconfitta: avanti insieme

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma in casa viola c'è stato un confronto tra società e dirigenti

Secondo quanto riferito da DAZN dagli spogliatoi dell’Artemio Franchi, nel pomeriggio odierno, al termine di Fiorentina-Roma — conclusasi 2-1 in favore dei giallorossi — si sarebbe tenuto un lungo confronto tra l’allenatore e i dirigenti viola. Proprio per questo motivo Pioli è arrivato con un certo ritardo alla postazione dedicata alle interviste post-gara. La situazione in casa Fiorentina appare delicata: è emersa la volontà comune di proseguire insieme, ma con la necessità di imprimere una svolta decisiva. Nonostante il momento complicato, resta piena fiducia nella guida tecnica e nel valore complessivo della rosa, considerata superiore a quanto indichi la classifica attuale. Tuttavia, tre punti in sei partite rappresentano un bottino troppo esiguo: serve reagire e cambiare passo al più presto.