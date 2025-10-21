Conference League: l’arbitro israeliano designato per Rapid Vienna-Fiorentina, ha già diretto i Viola

La UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Conference League che si disputerà giovedì alle 18:45, che vedrà la Fiorentina impegnata a Vienna contro il Rapid. Sarà la seconda sfida per la formazione di Stefano Pioli dopo la vittoria contro il Sigma Olomouc (2-0).

Sarà l’israeliano Yigal Frid a dirigere la sfida di Conference League tra Rapid Vienna e Fiorentina. Il classe ’92 sarà affiancato dagli assistenti Rostislav Talis e Tuval Koltunoff, con Nael Odeh nel ruolo di quarto ufficiale. Alla postazione VAR vigeranno Daniel Bar Natan ed Eli Hacmon: una squadra arbitrale totalmente israeliana per questo match. L’arbitro Yigal Frid, per il quale è la prima presenza europea del 2025, ha già diretto in precedenza le maglie viola nell’ottobre del 2024 contro il San Gallo, con in panchina il mister Raffaele Palladino.

Questo match europeo potrebbe essere l’occasione per la Fiorentina di risollevarsi dopo l’ultima sconfitta a San Siro, per arrivare domenica contro il Bologna con un mindset propositivo e ripartire da lì?