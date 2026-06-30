Con l'arrivo di Viery inizia anche l'era Joma, il brasiliano indossa il nuovo kit da allenamento

Viery indossa il primo kit da allenamento targato joma

Dopo l'ufficialità di ieri della fine del rapporto con Kappa per la Fiorentina inizia l'era con Joma come nuovo sponsor tecnico. A mostrarci il primo kit da allenamento infatti è stato lo stesso club in occasione dell'arrivo di Viery al Viola Park, per l'occasione infatti il calciatore era vestito con un kit composto da maglia bianca con dettagli viola e rossi e pantaloncini viola.

Nei prossimi giorni dovrebbero essere svelate anche le maglie della nuova stagione, con un evento il 7 o lì8 Luglio in centro a Firenze. Con Joma che quest'anno ha pensato a diverse divise speciali per festeggiare il centenario viola