Comuzzo uno degli U20 con più minuti giocati in Europa, in Serie A solo Yildiz ha giocato di più

Pietro Comuzzo si è reso protagonista di un inizio di stagione super con la maglia della Fiorentina, il giovane difensore centrale della Fiorentina infatti si è guadagnato una maglia da titolare alla...

Pietro Comuzzo si è reso protagonista di un inizio di stagione super con la maglia della Fiorentina, il giovane difensore centrale della Fiorentina infatti si è guadagnato una maglia da titolare alla sua seconda stagione tra i professionisti. Già lo scorso anno Comuzzo si era affermato in pianta stabile in prima squadra senza però riuscire a ritagliarsi un grosso minutaggio, infatti mister Italiano gli concesse appena 120 minuti di gioco, quest'anno complice anche l'arrivo del nuovo allenatore della Fiorentina Palladino Comuzzo si è ritagliato uno spazio da protagonista e gioca spesso da titolare.

500 minuti di gioco che fanno entrare Comuzzo nella Top 10 dei teenagers con più minuti nei 5 principali campionati europei, a rivelarlo è Transfermarkt che mette Comuzzo in compagnia di altri talenti come Yamal, Cubarsi e Kobbie Mainoo, in Serie A solo il numero 10 della Juventus Yildiz ha giocato più di lui tra i giocatori U20. Adesso il prossimo passo è non accontentarsi dei primi risultati e continuare a crescere per il bene suo e quello della Fiorentina

RINNOVO KOUAME

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