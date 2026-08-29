Comuzzo segna ma non basta: vince il Sassuolo 2-1. Sabato la Fiorentina lo ritroverà da avversario

Comuzzo va a segno con la maglia del Torino

Alle 18:30, in contemporanea alla sfida della Fiorentina, è sceso in campo anche il Torino, impegnato sul campo del Sassuolo. La gara si è conclusa con la vittoria dei neroverdi per 2-1, nonostante la rete granata firmata da Pietro Comuzzo.Il difensore classe 2005, arrivato in estate proprio dalla Fiorentina, ha trovato così il suo primo gol con la nuova maglia. Una soddisfazione personale che non è però bastata al Torino per evitare la sconfitta. Comuzzo ha lasciato Firenze dopo una stagione in cui aveva incontrato qualche difficoltà e ora sta cercando di rilanciarsi in granata. Il prossimo appuntamento, però, sarà particolare: la prossima settimana il Torino affronterà proprio la Fiorentina, con Comuzzo che tornerà al Franchi da avversario.

Per la squadra di Fabio Grosso sarà una sfida importante anche per dare una risposta dopo le due sconfitte consecutive. I viola dovranno necessariamente mostrare un cambio di passo e cercare di invertire la rotta.