Comuzzo: "Emozionante tornare qui, ringrazio Firenze. Mastantuono? Ho provato a portarlo sul destro"

Il difensore del Torino, alla prima da ex contro la Fiorentina, ha commentato il successo granata e il ritorno a Firenze

Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Fiorentina-Torino, gara vinta dai granata per 2-1. Il difensore classe 2005 ha analizzato la rimonta della squadra, soffermandosi anche sul duello con Mastantuono e sull'emozione per il ritorno al Franchi da avversario.

"Il risultato è arrivato grazie alla nostra capacità di non mollare dopo essere andati sotto. Abbiamo continuato a giocare, creando le occasioni giuste per rimettere la partita sui binari e completare la rimonta. Siamo stati bravi soprattutto a non perdere l'equilibrio e a rimanere dentro la gara. Mastantuono è un giocatore di grande qualità, soprattutto con il suo mancino. Ho cercato di affrontarlo con aggressività, sfruttando il fisico e provando a indirizzarlo verso il piede destro, dove potevo limitarlo maggiormente. Per me è stata una giornata speciale. Ho trascorso sette anni qui, dopo essere arrivato da bambino, quindi tornare al Franchi da avversario è stato davvero emozionante. Sono grato per l'accoglienza che ho ricevuto, così come quella riservata agli altri ex. È un momento che porterò con me a lungo e posso soltanto ringraziare Firenze"