Come riporta calciomercato.com in casa Fiorentina potrebbe presto arrivare una svolta. Il ds viola Daniele Pradè, il dg Joe Barone e Luciano Spalletti sono stati avvistati insieme in un famoso locale situato a Forte dei Marmi. Il mister toscana è la prima scelta per il dopo Iachini.

Commisso sicuramente non è soddisfatto di questa stagione visto che il talento in casa viola non manca, la salvezza automatica nonostante ciò ancora non è arrivata. Il Tycoon è pronto a rilanciare pur di vedere la Fiorentina ai vertici della Serie A. Per la panchina si punta quindi ad un top.

Spalletti è da sempre legato a Firenze, ed ha una grande voglia di rivincita. Fino al 2021 per è legato all’Inter, aveva precedentemente firmato un contratto da 4,5 milioni. Commisso per convincerlo a guidare i viola è pronto ad offrirgli un triennale.