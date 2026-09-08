Commisso: “La Fiorentina appartiene a Firenze e a chi nei momenti difficili protegge questa passione”

Commisso ha presentato il libro “Un secolo viola”

Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso è Intervenuto per presentare il libro “Un secolo viola”, queste le parole:

“Ringrazio chi ha lavorato a questo libro. Viviamo in un momento in cui le cose vanno veloci, le notizie vanno e vengono. Il libro invece ci chiede di fermarci e osservare le cose in maniera diversa. Per questo è importante.

La Fiorentina è più di un club. Appartiene a Firenze e alla sua gente che la porta nel cuore. I campioni e le stagioni vanno e vengono ma il legame tra la Fiorentina e i tifosi rimane. Attraverso le grandi vittorie e i momenti difficili i tifosi hanno protetto questo legame.

Per la mia famiglia questo centenario è una cosa molto emotiva, perché ci ricorda di mio padre Rocco. La musica e il calcio erano le sue grandi passioni. Firenze è diventata un logo speciale per lui, e lui ha voluto dare indietro quello che il calcio gli ha dato in un modo che durasse più di una partita o una stagione.

La mia famiglia aveva la visione di dare qualcosa alla Fiorentina che durasse per generazioni. Questa visione è diventata il Rocco B. Commisso Viola Park, una casa per tutta la Fiorentina dove bambini e ragazzi crescono insieme alla prima squadra.

Questo libro racconto la storia dei primi 100 anni di Fiorentina, la nostra responsabilità è di onorare questi anni e costruire i prossimi 100. A tutti quelli che hanno vestito questa maglia, lavorato per il club, tifato questa maglia posso solo che dire grazie.

E a Giunti e a tutti gli autori dico grazie di aver dato alla Fiorentina un luogo in cui vivere sempre. Forza Viola sempre e forza Fiorentina,vi voglio bene.”