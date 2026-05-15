Commisso, ascolta Cardinale: "Se non lo vivi, da americano non capisci il ruolo del calcio in Italia"
Le parole di Cardinale alla Gazzetta dello Sport fanno riflettere anche sul ruolo del presidente della Fiorentina
Tra i temi toccati durante un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, presidente del Milan italo-americano, ha raccontato delle difficoltà legale alla gestione di una società dagli USA. Ecco le sue parole:
"Certo che ho commesso errori. Molti. Questa è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto. Ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò. Una delle lezioni più importanti è stata capire quanto il contesto sia diverso. Se non lo vivi, da americano non puoi comprendere il ruolo che il calcio e il Milan hanno nella comunità. Amo Milano e amo l’Italia. Però vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali: l’importanza delle infrastrutture sportive, come modernizzare il calcio italiano, perché l’Italia abbia mancato un altro Mondiale, il terzo consecutivo. Invece si continua a fare polemica”.
“Non voglio trasferire automaticamente in Italia il modo in cui facciamo le cose in America. Sono pienamente consapevole che qui le dinamiche siano diverse e che debba adattarmi. Per questo ho bisogno di circondarmi di grandi professionisti italiani che mi aiutino: fa parte del percorso di apprendimento”.