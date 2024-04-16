Come "usare i soldi per fare soldi" nel 2024? I Simpleminer sono per tutti (non solo per i ricchi)

Ci sono molti modi per fare soldi, ma fare soldi con i soldi è il modo più efficiente.La finanza è un settore che utilizza il denaro per fare soldi. Tuttavia, la finanza e le bolle sono come fratelli...

Ci sono molti modi per fare soldi, ma fare soldi con i soldi è il modo più efficiente.

La finanza è un settore che utilizza il denaro per fare soldi. Tuttavia, la finanza e le bolle sono come fratelli gemelli. Dove ci sono prodotti finanziari, ci sono bolle. Agli occhi della gente comune, le bolle sono rischi, quindi la gente comune sente sempre che la finanza è lontana da loro. Per gli operatori finanziari, le bolle sono opportunità. Nuoteranno nella bolla e ne trarranno enormi profitti.

Se lasciate che persone che sono brave a fare soldi con le bolle lavorino per voi. Non avete anche voi la possibilità di "usare i soldi per fare soldi"? L'attività innovativa di Simpleminers ha reso il "fare soldi con i soldi" accessibile a tutti (non solo ai ricchi). Se siete disposti a farlo, Simpleminers può aiutarvi a iniziare il vostro viaggio per "fare soldi con i soldi" con soli 100 dollari.

Chi sono i Simpleminers?

Simpleminers è il principale minatore di Bitcoin al mondo. È stata fondata nel giugno 2019 e ha sede a Londra, in Inghilterra. Ha più di 1,5 milioni di membri in tutto il mondo. Sin dalla sua nascita, l'azienda si è concentrata sull'attività di mining di Bitcoin. Attualmente, l'azienda non solo possiede la tecnologia di mining di Bitcoin più avanzata al mondo, ma ha anche dispiegato le strutture di potenza di calcolo più grandi al mondo.

Come fa Simpleminers a garantire il ritorno dei partecipanti?

Simpleminers ha ricevuto quasi 3 miliardi di dollari USA in fondi di investimento da più di 1,5 milioni di persone in tutto il mondo attraverso contratti innovativi di potenza di calcolo. Questi fondi sono stati utilizzati da Simpleminers per distribuire potenza di calcolo Bitcoin e tecnologia di mining Bitcoin, creando così il più grande sistema di potenza di calcolo Bitcoin al mondo. Le statistiche mostrano che attualmente Simpleminers contribuisce a circa il 3,5% del tasso di hash globale.

Sulla base dell'attuale efficienza di generazione di 6,5 Bitcoin ogni 10 minuti nel mondo dei Bitcoin, Simpleminers può ottenere 0,2275 Bitcoin ogni dieci minuti, che corrispondono a circa 16.607,5 dollari USA in contanti a 73.000 dollari USA per moneta. 2.391.480 dollari USA in 24 ore: questo è il sorprendente tasso di guadagno giornaliero di Simpleminers. Questa è la garanzia del tasso di rendimento dei partecipanti.

Quanto costa farsi aiutare da Simpleminers a guadagnare?

Potete guadagnare registrandovi. Perché si ottengono 10 dollari quando ci si iscrive, e si può anche ottenere il 3% di interessi giornalieri quando ci si iscrive ogni giorno. Guadagnare di più acquistando contratti. Simpleminers has launched a variety of computing power contracts with daily interest rates as high as 3%.

Ad esempio, il seguente contratto paga un interesse giornaliero:

Antminer L7 9.05GH/S2day$1003%$100+$6=$106Antminer S17 Pro 73TH/S3day$3001.15%$300+$10.35=310.35Antminer S17+ 76TH/S7day$5001.2%$500+$42=$542AvalonMiner A1246 85TH/S15day$10001.3%$1000+$195=$1195

(Il valore della potenza di calcolo del contratto è diverso, l'importo e il periodo di investimento sono diversi e anche il reddito è diverso. Per ulteriori contratti, collegarsi al sito ufficiale di Simpleminers per visualizzarli).

Caso di investimento: Con un investimento di 10.000 dollari, è possibile acquistare un contratto di Whatminer M30S+ 100TH/S del valore di 10.000 dollari con un ciclo di 50 giorni. Il tasso di interesse giornaliero del contratto è dell'1,65%.

Dopo l'acquisto, l'importo del reddito passivo che si può guadagnare ogni giorno = $10000*1,65%=$165.

Dopo 50 giorni, il vostro capitale e reddito = $10000+$165*50=$10000+$8250=$18250

Ricaricare e ottenere un rimborso in contanti. Ricaricando 3.000 dollari si ottiene un cash back di 30 dollari; ricaricando 10.000 dollari si ottiene un cash back di 200 dollari. Più si ricarica, più cashback si ottiene.

Volete guadagnare di più?

Simpleminers ha un altro modo per guadagnare: il programma di affiliazione.

Invita i tuoi amici a guadagnare con Simpleminers e riceverai una ricompensa in denaro pari al 3% del loro investimento;

Se i vostri amici invitano i loro amici a investire di nuovo, potete anche ottenere una ricompensa in denaro pari all'1% dell'importo del loro investimento.

Ad esempio, se invitate alcuni amici a guadagnare con Simpleminers e questi investono 300.000 dollari, riceverete una ricompensa in denaro di 9.000 dollari. Se il vostro amico invita altre persone e queste investono 100.000 dollari, anche voi riceverete una ricompensa in denaro di 1.000 dollari.

Un caldo promemoria: L'investimento è rischioso, quindi bisogna essere cauti quando si entra nel mercato. L'attività innovativa di Simpleminers è stata imitata da alcune società sin dal suo lancio ed è stata persino utilizzata per creare truffe. Si consiglia ai partecipanti di essere cauti nell'identificarle. Se volete partecipare alla nostra attività di guadagno, operate attraverso il nostro sito ufficiale Simpleminers.com o scaricate la nostra APP mobile, all'indirizzo: Google Play o Apple Store.