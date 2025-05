Colpo violento alla testa per Kike Perez: dovrà essere valutato. In dubbio per la Fiorentina

Kike Perez dovrà essere valutato dal Venezia in vista della Fiorentina. Dopo aver siglato la rete del momentaneo 1-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino, il centrocampista del Venezia ha rimediato un duro colpo da Ilic, crollando con violenza a terra. La botta è stata evidente, lo spagnolo è stato soccorso per alcuni minuti e ha faticato ad alzarsi, senza mai però perdere conoscenza nonostante il forte e ripetuto giramento di testa. Successivamente il calciatore è stato accompagnato fuori a spalla da due membri dello staff veneziano, abbandonando il campo però sulle sue gambe senza l’ausilio della barella.

Il Venezia dovrà ora seguire il protocollo FIFA previsto in questi casi, con il “return to play” diramato dall’organo principale del calcio che prevede in casi simili una valutazione caso per caso della situazione. Al momento dunque, riferisce oggi La Nuova Venezia, non è da escludere per lui un rientro in campo già nella prossima partita contro la Fiorentina, prevista lunedì 12 maggio allo stadio Penzo alle 18.30, altra gara decisiva per l’obiettivo salvezza.