Collovati: “La Fiorentina mi offriva di più ma la rifiutai per andare all’Inter”

“Quando io passai dal Milan all’Inter – ha detto Collovati a La Gazzetta dello Sport -, non lo feci per denaro ma per necessità: quando retrocedemmo per la seconda volta, nell’82 Bearzot mi disse che avrei rischiato di perdere la Nazionale, perchè gli impegni azzurri si sovrapponevano a quelli in B. La Fiorentina mi offriva di più, io preferii guadagnare meno andando all’Inter”.

