Colfescu: "Dragusin è un grande acquisto per la Fiorentina: lo vedo bene in coppia con Comuzzo"

Le parole di Virgil Colfescu che elogia l'acquisto di Radu Dragusin

L'agente FIFA Virgil Colfescu ha parlato a Lady Radio dell'arrivo a Firenze di Radu Dragusin: “Dragusin si è rimesso dal punto di vista fisico, adesso sta bene e lo ha fatto vedere anche con la Romania. È un ottimo giocatore, può giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro. Io lo vedo bene in coppia con Comuzzo”.

“È stata un'operazione portata avanti da Paratici. Già si conoscevano dai tempi della Juventus. Spero che poi la Fiorentina possa riscattarlo la prossima estate. Sono sicuro che parleremo solo bene di Radu".