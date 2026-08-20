Clamoroso in casa Juventus: dopo il tackle del tifoso Gatti non si allena, si è fatto male alla caviglia

Durante l’invasione un tifoso ha steso Gatti, che adesso rischia di saltare la prima di campionato

Federico Gatti è out. Non si è allenato per i postumi della botta alla caviglia rimediata in quel tackle subito da un invasore, un tifoso, nell'amichevole con la Next Gen dell'Allianz Stadium. Niente di grave, ma il difensore oggi non è allenato ed al momento rischia di saltare la trasferta di Frosinone, in programma domenica per la prima di campionato. I fatti portano comunque a una riflessione nel club, che potrebbe decidere di cambiare il prossimo anno il format della festa in famiglia, considerato che l'invasione ha provocato anche una serie di danni che andranno risolti entro la prima partita casalinga con il Parma di sabato prossimo.

Il difensore centrale della Juventus era pronto a disputare la ripresa dell'amichevole in famiglia e si trovava al centro del campo, rivolto nella direzione opposta rispetto alla quale i tifosi hanno iniziato a entrare sul terreno di gioco: una tradizione, ma stavolta il secondo tempo non si è neanche disputato. Gatti, a differenza dei compagni che hanno guadagnato immediatamente l’ingresso dello spogliatoio, è rimasto dentro a un capannello di tifosi che si è creato in qualche secondo attorno a lui, travolta dall’entrata del tifoso in piena scivolata. Un eccesso d’entusiasmo che è costato caro. Lo riporta la Gazzetta dello sport