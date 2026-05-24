Clamoroso fra Conte e De Laurentiis: "Senza infortuni avremmo vinto lo scudetto". Conte: "Non sono d'accordo".

Incredibile siparietto in conferenza stampa - di addio per il tecnico pugliese. Conte e De Laurentiis si contraddicono sulle chance di vittoria del Napoli.

Nel corso della conferenza stampa di addio per il tecnico pugliese, il confronto tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte ha assunto toni molto netti sul tema della stagione appena conclusa e dello scudetto.

De Laurentiis: “Senza gli infortuni avremmo rivinto lo scudetto”

Conte: “No mi dispiace, non sono d’accordo. L’Inter ha strameritato lo scudetto. Non è scritto da nessuna parte che avremmo rivinto lo scudetto. Bisogna dare merito ai vincitori che tra l’altro si sono rinforzati”

De Laurentiis: "“Sono comunque usciti in Champions”

Conte: "hanno comunque fatto meglio di noi”



Conte smonta la lettura del presidente, rifiutando la narrazione degli “infortuni decisivi” e riconoscendo invece il merito della squadra campione. Il tono è diretto, quasi di rottura, mentre De Laurentiis difende la competitività della stagione del Napoli.